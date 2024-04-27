"Нагибает весь мир": Анна Алхим высказалась о диктаторе Путине

Анна Алхим опять оскандалилась и высказала свое мнение о российском диктаторе Путине.

https://stars.glavred.info/nagibaet-ves-mir-anna-alhim-vyskazalas-o-diktatore-putine-10560758.html Ссылка скопирована

Анна Алхим так и не попросила прощения за свои слова о Путине/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_alkhim66666/

Скандальная украинская блогерша из Днепра Анна Алхим уже позитивно высказывалась о диктаторе Путине, который начал страшное кровавое вторжение РФ в Украину, теперь же она решила прокомментировать, в чем, по ее мнению, его крутость.

Как сказала Алхим в интервью Славе Демину, Путин "нагибает весь мир". В то же время она не понимает, откуда он имеет такое влияние на людей.

В 2020 году Анна сказала, что президент страны-оккупанта "влиятельный мужчина и красавчик" и отказалась извиняться за свои слова.

Сейчас же Алхим отметила, что до сих пор считает Путина самым влиятельным политиком, который "нагибает весь мир".

"Третий год войны идет и люди до сих пор подстраиваются! К нам прилетела ракета, мы дали ответ и потом за этот ответ мы разгребаем еще две недели. Откуда такое влияние и откуда такая власть, что он нагибает весь мир? Ну как? Почему это не может остановить весь мир?" - сказала Анна.

Смотрите видео, где Алхим прокомментировала свое отношение к диктатору Путину:

Кто такая Анна Алхим? Анна Алхим - скандальная инстаблогерша. Настоящее имя – Буряченко Анна Николаевна. Имеет псевдоним "Анна Алхим", фигурантка базы "Миротворец" из-за выражения приверженности Президенту РФ Путину и отрицания российской агрессии.

Анна Алхим - последние новости по теме

Отметим, недавно Анна Алхим попала в скандал из-за своих высказываний относительно украинского языка. На своей странице в Instagram блогерша опубликовала сторис, где заявила, что жители западных областей Украины [неразумны] (нецензурная лексика).

А также в соцсетях ракетный удар по больнице в Днепре в 2023 году связали с недавним сообщением скандальной украинской блогерши Анны Алхим в Instagram.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред