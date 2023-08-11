'Требуют общаться на украинском': Алхим обозвала украинцев из западных областей

Блогерке не понравилось то, что в этих регионах люди общаются на украинском языке.

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Анна Алхим обозвала украинцев / коллаж: Главред, скриншот: Instagram

Скандальная инстаблогерша с Днепра снова попала в скандал из-за своих высказываний относительно украинского языка.

На своей странице в Instagram блогерша опубликовала сторис, где заявила, что жители западных областей Украины [неразумны] (нецензурная лексика).

Блогерша Алхим обозвала жителей западных областей Украины - Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской - "заводом д*****в". Ей не понравилось то, что в этих регионах люди общаются на украинском языке и могут требовать этого от гостей из других регионов.

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"Тем, кому это не нравится - можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде, и никто не реагирует так, как вы. Что вы хотите сказать, что я неправду опубликовала? Правду-правду", - добавила блогерша.

Блогер из Днепра оскандалилась заявлением об украинском языке / скриншот: ТСН

Что известно об Анне Алхим

В апреле 2021 года Анну Алхим внесли в базу "Миротворец" из-за того, что она отрицала российскую агрессию и участвовала в актах гуманитарной агрессии России против Украины. После 24 февраля блогерша, которая называла Путина "красавчиком", переобулась, за что снова подверглась критике со стороны фолловеров.

Скандалы блогерши Алхим

Напомним, что Алхим отреагировала на хейт из-за сториса о больнице Днепра та назвала украинцев "тупорылым стадом". В соцсетях ракетный удар по больнице в Днепре связали с недавним сообщением скандальной украинской блогерши Анны Алхим в Instagram.

Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на Алхим за то, что блогерша слушает российских исполнителей. Алхим, которую обвиняли в наведении российских ракет на больницу заявила, что она не видит проблемы в российских исполнителях и их песнях.

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