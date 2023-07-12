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Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

Анна Подгорная
12 июля 2023, 21:55 обновлено 12 июля, 21:55
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По мнению Беспалова секрет исчезновения Гайтаны до банальности прост, но от того не менее обиден.
Гайтана
Гайтана ушла со сцены по настоянию мужа, считает блогер Беспалов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана в двухтысячных ярко сверкала на небосклоне отечественного шоу-бизнеса, однако со временем ее карьера стала сбавлять обороты.

Сейчас она ведет закрытый образ жизни, редко общается с поклонниками и выпускает новую музыку. Что же произошло с амбициозной артисткой?

От интервью Гайтана отказывается, да и творит крайне неактивно. Блогер-скандалист Богдан Беспалов в своем Telegram-канале выдвинул свою версию происходящего. В угасании карьеры певицы он винит ее мужа, продюсера Александра Смарта.

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Так Беспалов предположил, что Смарт запрещает Гайтане контактировать со СМИ и записывать песни, чем и разрушил карьеру жены. К такому выводу блогер пришел после того, как несколько раз разговаривал с продюсером.

"Общался вчера с мужем Гайтаны в Инстаграмме. Не в первый раз за последний год. Что происходит? Создается впечатление, что он ей запрещает создавать музыку и давать интервью. Возможно, я себя накручиваю, но такие категорические отказы и не только мне. Очень жаль. Гайтана заслуживает того, чтобы быть звездой", - пишет он.

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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