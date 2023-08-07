Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

Бывшая ВиаГра не особо распространяется про свою жизнь во время войны. За нее это сделали ее соцсети.

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Надя Мейхер нашлась в РФ - блогер предоставил доказательства / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица, дизайнер и бывшая участница группы ВИАГра Надя Мейхер часто исчезает из информационного пространства. В начале полномасштабной войны в Украине она в Сети перешла на украинский язык, и сперва даже рассказывала про благотворительные инициативы различных организаций и зверства оккупантов.

Сейчас этот контент исчез с ее страниц, а местонахождение самой Мейхер - неизвестно. Ранее упоминалось, что она выехала в Германию, затем - Италию.

Сейчас украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что артистка перебралась в рф или совсем недавно посещала страну-оккупанта, откуда родом ее супруг бизнесмен Михаил Уржумцев. Выяснил он это при помощи кнопки "Информация об аккаунте" на личной странице Мейхер в Instagram.

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Эта публичная информация показывает, где находится или находился недавно владелец страницы. При проверке личного аккаунта Нади, а также ее онлайн-магазина дизайнерской одежды, в графе "Местоположение аккаунта" значится российская федерация.

Надя Мейхер нашлась в РФ - блогер предоставил доказательства / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyameiher, instagram.com/meiherbymeiher

Ранее в Сети появилось видео, на котором Сердючка крепким словцом послала пропагандистов - Верка опровергла слухи, которые про нее распускают, и показала, что скрывает под фирменной юбкой.

Также украинская певица ONUKA показала прелестные фото с новорожденной дочкой, появление которой артистка тщательно скрывала от поклонников и прессы.

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