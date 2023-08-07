Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкой

Даже мама удивилась, когда Верка Сердючка пустилась в дикий пляс, высоко задирая ноги.

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Верка Сердючка показала кукиш пропагандистам и задрала юбку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serduchka_band

Андрей Данилко, как и его сценическое альтер-эго Верка Сердючка, выражают четкую проукраинскую позицию. Зажигательная артистка сейчас со своей группой гастролирует по всему миру, чтобы напомнить, что рф - агрессор, а война продолжается.

Еще до войны Верка, несмотря на всенародную любовь не только в Украине, но и далеко за ее пределами, стала мозолить глаз правительству страны-оккупанта. Сейчас через пропагандистов там про Сердючку распускают всяческие сплетни.

Одну из них певица опровергла со свойственным ей искрометным юмором и задором. На странице своей группы в Instagram Сердючка, пока мама поправляла ей юбку, сообщила, что запланированные концерты состоятся вопреки слухам.

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"Уважаемые почитатели нашего таланта! Российские пропага**оны говорят, что мы не приедем в Америку в тур. [Фиг - неценз.] вам, [блин - неценз.]! Приедем! Танцевать будем! Ой не буду горювати, буду танцювати!" - заявила артистка, показала своим обидчикам кукиш, и пустилась в пляс. Танцевала Верка, высоко задирая юбку, так, что были видны нижняя часть сорочки, и стройные ножки, затянутые в белые колготки.

Смотрите видео задорного обращения Верки Сердючки к поклонникам:

Ранее Данилко решил силой омолодить свою "маму" - коллегу и давнюю подругу Инну Белоконь. Артист показал забавные снимки радикальных мер поддержания красоты.

Также удивил поклонников Андрей Данилко откровенным рассказом про свою любовь и бабочек в животе. Правда, музыкант намекнул, что сейчас все же не состоит в отношениях.

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