Андрей Данилко рассказал про свою любовь и бабочек в животе

То, о чем обычно Данилко молчит, артист раскрыл в свежем интервью.

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Андрей Данилко рассказал, как его меняет влюбленность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Подробности личной жизни Андрея Данилко знает лишь очень узкий круг приближенных к нему людей. Артист, который в свои 49-лет ни раз не был женат и не имеет детей, раньше комплексовал из-за того, что ему не удается построить семью.

Сейчас от отпустил эту ситуацию, и убежден, что судьба сведет его с правильным партнером, если тому суждено быть. Впрочем, это не означает, что нежные чувства ему чужды.

В интервью для канала "И грянул Грэм" Данилко рассказал, о том, как меняется его жизнь, когда он влюблен. Артист убежден, что для творческих личностей вроде него любовь - преобразующий и вдохновляющий фактор.

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"Я уже, наверное, не помню. Ну я шучу, конечно, помню. Бабочки в животе? Ну я не знаю... Но мы становимся лучше на какой-то момент, пока не расстанемся. Но в этот момент, мне кажется, – у меня это как элемент того, что у меня есть момент создавать. Люди, которые в этой профессии, они влюбляются, чтобы были эмоции", - рассказывает артист.

Ранее стало известно, что Владимир Остапчук подрался с "компанией пьяных малолеток" из-за жены. По словам Екатерины Полтавской, шоумен заступился за нее перед хулиганами, которых пара встретила после светского мероприятия.

Также инсайдер раскрыл подробности романа Брэда Питта и молодой любовницы, фитнес-тренера Инес де Рамон. Этим летом пара испытывала свои чувства расстоянием.

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