Владимир Остапчук подрался с "компанией пьяных малолеток" из-за жены

Полтавская оказалась боевой подругой и тоже не стала стоять в стороне.

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Владимир Остапчук заступился за Екатерину Полтавску и влез в драку с ее обидчиками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский ведущий Владимир Остапчук вчера в компании возлюбленной, журналистки Екатерины Полтавской, посетил светское мероприятие. Правда, вечер для пары закончился не лучшим образом.

На своей странице в Instagram Полтавская рассказала, что из-за нее шоумен ввязался в уличную драку возле их дома. Ссора с нетрезвыми молодыми людьми, которые обидели Катю и огрызались на замечания Владимира, выплеснулась в конфликт на улице.

Отстаивая честь любимой, Остапчук поколотил ее обидчиков, и заставил их извиниться перед девушкой. Правда, избранница одного из хулиганов продолжала подливать масла в огонь.

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Тогда "в бой" вступила сама Полтавская, и пообещала девушке сломать челюсть. После этого обидчики предпочли оставить Остапчука и Полтавскую в покое.

Анализируя свои вечерние приключения, шоумен позже в социальных сетях заявил, что против решения конфликтов физической силой, но не может сдержаться, если обижают его близких.

Владимир Остапчук заступился за Екатерину Полтавску и влез в драку с ее обидчиками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya, instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее Кристина Горняк, бывшая жена Остапчука, заговорила про суд и дележку имущества - наибольшие трения вызывает дом под Киевом, который блогерша строила с ведущим в качестве собственного семейного гнездышка.

Также девушку ведущего заподозрили в беременности после того, как Полтавская на отдыхе внезапно упала в обморок. Она эти слухи не подтверждала, но и не опровергала.

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