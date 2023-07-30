Владимир Остапчук подрался с "компанией пьяных малолеток" из-за жены

Украинский ведущий Владимир Остапчук вчера в компании возлюбленной, журналистки Екатерины Полтавской, посетил светское мероприятие. Правда, вечер для пары закончился не лучшим образом.
На своей странице в Instagram Полтавская рассказала, что из-за нее шоумен ввязался в уличную драку возле их дома. Ссора с нетрезвыми молодыми людьми, которые обидели Катю и огрызались на замечания Владимира, выплеснулась в конфликт на улице.
Отстаивая честь любимой, Остапчук поколотил ее обидчиков, и заставил их извиниться перед девушкой. Правда, избранница одного из хулиганов продолжала подливать масла в огонь.
Тогда "в бой" вступила сама Полтавская, и пообещала девушке сломать челюсть. После этого обидчики предпочли оставить Остапчука и Полтавскую в покое.
Анализируя свои вечерние приключения, шоумен позже в социальных сетях заявил, что против решения конфликтов физической силой, но не может сдержаться, если обижают его близких.
Ранее Кристина Горняк, бывшая жена Остапчука, заговорила про суд и дележку имущества - наибольшие трения вызывает дом под Киевом, который блогерша строила с ведущим в качестве собственного семейного гнездышка.
Также девушку ведущего заподозрили в беременности после того, как Полтавская на отдыхе внезапно упала в обморок. Она эти слухи не подтверждала, но и не опровергала.
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