"Вы прикалываетесь": Алхим попыталась оправдаться за скандал в Хмельницком

Скандальная блогерка Анна Алхим в своем фирменном стиле решила ответить на шквал критики, который обрушился на нее, после того, как она записала видео, на котором пританцовавыла и ухмылялась под российский трек на аллее погибших Героев в Хмельницком.
Объяснения ее были в духе: "Я - не я, дача не моя". Дескать, на мемориал Алхим умудрилась не обратить внимания.
"Я действительно его не видела. Я не обратила на это внимания. Я была сфокусирована на снег, фонарь, я, мое лицо, как будто все. Я выложила это видео, посмотрела несколько раз, последовали обычные комментарии. И потом со временем написала девушка комментарий о том, что позади Мемориал", - сказала блогерица.
Также Алхим утверждает, что постоянно помогает ВСУ и ни в коем случае не смеялась бы над украинскими бойцами
"Вы поняли, в моей голове просто такое недопустимо такое мнение, что я бы насмехалась над военными. Я сейчас это говорю. И я не верю в то, что люди вообще могут в это верить. Зная меня или даже не зная. Я живу в Украине, вы прикалываетесь? Я помогаю военным. Я уважаю военных, тем более уважаю военных, погибших за нашу страну. Как я вообще могу насмехаться – это бред", – подытожила она.
Скандалы блогерши Алхим
В апреле 2021 года Анну Алхим внесли в базу "Миротворец" из-за того, что она отрицала российскую агрессию и участвовала в актах гуманитарной агрессии России против Украины. После 24 февраля блогерша, которая называла Путина "красавчиком", переобулась, за что снова подверглась критике со стороны фолловеров.
Позднее она жестко отреагировала на хейт из-за сториса о больнице Днепра та назвала украинцев "тупорылым стадом". В соцсетях ракетный удар по больнице в Днепре связали с недавним ее постом в Instagram.
Позднее певица Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на Алхим за то, что блогерша слушает российских исполнителей. Алхим, которую обвиняли в наведении российских ракет на больницу заявила, что она не видит проблемы в российских исполнителях и их песнях.
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