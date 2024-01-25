Алхим сплясала и поухмылялась под русскую песню на аллее погибших героев в Хмельницков

Известная украинская блогер Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" разговаривать на русском и слушать русскую музыку, угодила снова в скандал.

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Анна Алхим в который уже раз показывает, как ей нравится русская культура / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандальная украинская блогерка Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" вести свои страницы в соцсетях и демонстративно слушать песни из страны-агрессора, в который раз устроила крайне циничную выходку. Она записала видеоролик для Instagram, в котором она кривила лицо в улыбке под российский трек на Аллее погибших героев в Хмельницком.

На фоне портретов воинов, которые отдали свою жизнь в борьбе против русских оккупантов, блогерка натуральным образом хохотала и приплясывала под снегом, а затем включила за кадром российскую.

В ответ на критику и негодование украинцев, Алхим не придумала ничего лучше, чем еще сильнее их разозлить.

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"Это видео не о погибших. Я не смотрела во все стороны, когда его снимала, я впервые здесь. Вы, конечно, можете думать, как вам позволяет ваше мышление", ‒ горделиво сказала она.

Украинцы, тем не мене, в комментариях под видео продолжили выражать свое возмущение и писать о том, что Алхим нашла "не лучшее место, чтобы покрасоваться", а ее действия оскорбляют семьи павших героев и память о них.

Сама же блогерка, естественно, не увидела в своем поступке ничего плохого.

"И как это я их оскорбила?" – решила, видимо, прикинуться ветошью Алхим.

Скандалы блогерши Алхим

В апреле 2021 года Анну Алхим внесли в базу "Миротворец" из-за того, что она отрицала российскую агрессию и участвовала в актах гуманитарной агрессии России против Украины. После 24 февраля блогерша, которая называла Путина "красавчиком", переобулась, за что снова подверглась критике со стороны фолловеров.

Позднее она жестко отреагировала на хейт из-за сториса о больнице Днепра та назвала украинцев "тупорылым стадом". В соцсетях ракетный удар по больнице в Днепре связали с недавним ее постом в Instagram.

Позднее певица Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на Алхим за то, что блогерша слушает российских исполнителей. Алхим, которую обвиняли в наведении российских ракет на больницу заявила, что она не видит проблемы в российских исполнителях и их песнях.

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