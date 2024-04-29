Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда

Очаровательная и изящная брюнетка украла сердце защитника.

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Даниэль Салем новости - Салем рассказал про свою любовь с первого взгляда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В июне прошлого года украинский шоумен и военный Даниэль Салем сообщил, что проходит через бракоразводный процесс со своей женой и матерью его единственной дочери. Они были вместе 17 лет.

С тех пор личная жизнь Салема вызывает повышенный интерес. Недавно он признался, что встретил любовь с первого взгляда.

Правда, сердце военного похитила не новая женщина, а друг - маленький черный щенок по имени Салли, которая стала для одинокого Даниэля настоящей отдушиной. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу "Вихідний 2.0".

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"Во-первых, это любовь с первого взгляда. Я давно хотел себе дружочка, какую-то отдушину, с которой можно обмениваться энергией. Мы когда были на задании, там была одна собачка. Я сказал себе: "Когда будет ротация, если я ее увижу, я ее забираю. В крайний день мы собираем все свое, я смотрю – она не пришла. Проходит несколько дней, я вижу в Stories у моего друга – он выкладывает двух сестричек, щенят, и говорит, что чуть не попали под колеса. Бездомные. "Помогите найти семью". Я сразу ему написал", - говорит шоумен.

Смотрите видео с Даниэлем Салемом и его верной подругой Салли:

Кто такой Даниэль Салем? Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.

Даниэль Салем - последние новости:

Ранее Даниэль Салем признался, что много думал о том, что он сделает, если попадет во вражеский плен. Воин вполне хладнокровно уже определил свою судьбу в таком случае.

Также известный телеведущий рассказал о том, как прощался с жизнью на фронте - Даниэль Салем попал во вражеское окружение, но был спасен братьями по оружию.

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