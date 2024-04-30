Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красотку

Теперь поклонникам совершенно очевидно, от кого подруга Дантеса унаследовала свой шарм.

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Даша Кацурина новости - как выглядит мама Даши Кацуриной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина наконец показала поклонникам свою маму Елену Александровну. В своем блоге в Instagram возлюбленная Владимира Дантеса показала редкое видео к предстоящему Дню матери.

Женщины позировали в парных образах: Даша в белой майке и серых брюках, ее мама - в белой блузке и серых джинсах. Вместе на камеру они искренне улыбались, обнимались и дурачились.

Елена Александровна поддерживала дочь во всех ее начинаниях. Кацурина призналась - своим успехом во многом она обязана безусловной поддержке мамы.

видео дня

Бизнесвумен, как мама двоих детей, рассказала, что мечтает создать со своими малышами такую же прочную связь. "Не разговорами, а действиями. Она всегда рядом. И именно такую ​​заботу и опору я желаю и своим детям, и каждой из нас", - пишет Даша Кацурина.

Смотрите видео с Дашей Кацуриной и ее мамой:

Кто такая Даша Кацурина? Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

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