Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красотку

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина наконец показала поклонникам свою маму Елену Александровну. В своем блоге в Instagram возлюбленная Владимира Дантеса показала редкое видео к предстоящему Дню матери.
Женщины позировали в парных образах: Даша в белой майке и серых брюках, ее мама - в белой блузке и серых джинсах. Вместе на камеру они искренне улыбались, обнимались и дурачились.
Елена Александровна поддерживала дочь во всех ее начинаниях. Кацурина призналась - своим успехом во многом она обязана безусловной поддержке мамы.
Бизнесвумен, как мама двоих детей, рассказала, что мечтает создать со своими малышами такую же прочную связь. "Не разговорами, а действиями. Она всегда рядом. И именно такую заботу и опору я желаю и своим детям, и каждой из нас", - пишет Даша Кацурина.
Смотрите видео с Дашей Кацуриной и ее мамой:
Кто такая Даша Кацурина?
Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.
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