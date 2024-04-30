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Алина Гросу "слила" певицу Klavdia Petrivna и назвала ее настоящее имя

Элина Чигис
30 апреля 2024, 11:59
Алина Гросу рассекретила, кто же прячется под таинственным образом певицы Klavdia Petrivna.
Klavdia Petrivna, Алина Гросу
Алина Гросу назвала настоящее имя певицы Klavdia Petrivna / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/klavdia_petrivna, instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу приоткрыла тайну, которая интересует всех фанатов популярной певицы Klavdia Petrivna, которая прячет свое лицо, и назвала ее настоящее имя.

В соцсети TikTok, под одним из видео, у Алины спросили не она ли прячется под образом Klavdia Petrivna. Артистка сразу же ответила, что это не она, а настоящее имя загадочной певицы – Соломия Опрышко.

видео дня

"Соломия. Но я вам ничего не говорила. На самом деле, уже многие знают. Прекрасная девочка, но мне жаль, что сейчас много ее заслуженной славы забирают другие…", — написала Гросу.

Алина Гросу ответила не она ли скрывается под образом Klavdia Petrivna
Алина Гросу ответила не она ли скрывается под образом Klavdia Petrivna / фото: скрин tiktok.com/@grosu.official
@grosu.official Як спіймати зрадника або моя #му**коломка♬ оригинальный звук - GROSU

Кто такая Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Алина Гросу - последние новости по теме

Отметим, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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