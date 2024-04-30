Алина Гросу "слила" певицу Klavdia Petrivna и назвала ее настоящее имя

Украинская певица Алина Гросу приоткрыла тайну, которая интересует всех фанатов популярной певицы Klavdia Petrivna, которая прячет свое лицо, и назвала ее настоящее имя.
В соцсети TikTok, под одним из видео, у Алины спросили не она ли прячется под образом Klavdia Petrivna. Артистка сразу же ответила, что это не она, а настоящее имя загадочной певицы – Соломия Опрышко.
"Соломия. Но я вам ничего не говорила. На самом деле, уже многие знают. Прекрасная девочка, но мне жаль, что сейчас много ее заслуженной славы забирают другие…", — написала Гросу.
@grosu.official Як спіймати зрадника або моя #му**коломка♬ оригинальный звук - GROSU
Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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Отметим, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.
А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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