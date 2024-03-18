Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужа

Известная украинская певица Алина Гросу резко и иронично ответила, почему скрывает личность своего второго мужа. Недавно исполнительница призналась в Instagram, что снова вышла замуж, и даже опубликовала несколько свадебных фото.
Правда, лицо мужа знаменитость не спешит показывать поклонниках. Практически на всех фото возлюбленный Гросу позирует со спины. Единственное, что можно сказать точно ‒ супруг серьезно ростом выше певицы, он бородатый брюнет и довольно худой.
Поэтому с тех пор Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.
"Это как с ребенком, потому что некрещеный", — иронически ответила певица.
Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Напомним, ранее Алина Гросу вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать, что прямо со съемок она загремела в больницу - на прием к хирургу, где ее ожидала крайне болезненная операция.
А также Алина Гросу показала новую фотосессию в открытом купальнике и показала себя со всех сторон назло хейтерам. Фанаты остались в восторге от этих снимков.
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