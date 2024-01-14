Без помощи хирурга не обошлось: Алина Гросу получила серьезную травму на съемках

Певица рассказала в подробностях, как с ней произошел несчастный случай из-за которого ей понадобилась помощь медика.

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С Алиной Гросу произошел несчастный случай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица и актриса Алина Гросу была окрылена съемкой нового клипа, однако уже на площадке с ней случилось несчастье. Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram.

Она вышла на связь с поклонниками чтобы рассказать, что прямо со съемок она загремела в больницу - на прием к хирургу, где ее ожидала крайне болезненная операция. Гросу призналась - из-за несчастного случая у нее вырвало несколько ногтей на руке.

"У меня сегодня съемки клипа, но не все так просто. Я только что вернулась от хирурга, потому что во время смены я, сидя на коне, сорвала себе полтора ногтя. Один ноготь немного кровоточил, другой на волоске держался, я не смогла его сама снять. Меня отправили к хирургу, чтобы он обрабатывал все, чтобы оторвал его до конца под лидокаином. У меня впервые такое в жизни", - поделилась Алина.

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Кроме травмы ее также огорчило, что съемку пришлось перенести. Также артистка предположила, что то, что произошло на съемочной площадке - своеобразное "наказание" за работу на праздник, ведь 14 января некоторые отмечают так называемый Старый Новый год.

"Я не знаю, возможно, это потому, что праздник сегодня и неправильно было снимать клип. Не понимаю… Жаль, потому что смену пришлось перенести на другой день и придется доснимать", - посетовала певица.

С Алиной Гросу произошел несчастный случай / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

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