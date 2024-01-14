Травести-дива Монро рассказала о романе с народным депутатом

Монро ответила на самые интересные вопросы и показала свое жилье.

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Монро рассказала о романе с депутатом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/neugomonnajaMonro

13 января известная украинская травести-дива Монро отпраздновала свое 46-летие.

По случаю своего дня рождения звезда опубликовала видео в своем Instagram, где прогулялась по снежному подолу в Киеве в модном образе: в комбинезоне, шубе и на каблуках.

"46! Дожила. Как выяснилось, жить не страшно! Всем спасибо, двигаюсь дальше с вашей поддержкой и верой в меня", - с юмором подписала кадры звезда. видео дня

Также на своем YouTube-канале Монро ответила на самые интересные вопросы и показала свое жилище. Она также прокомментировала слухи о том, что была любовницей одного из народных депутатов. Травести-дива сразу опровергла это. Впрочем, отметила, что в начале 2000-х годов, ее привлекала внешность тогда еще кулинара и ресторатора Николая Тищенко.

"Самые лживые слухи - я была любовницей народного депутата. Но, к сожалению, не произошло пока... мне когда-то визуально нравился Николай Тищенко. Но это было в нулевых", - заинтриговала знаменитость.

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