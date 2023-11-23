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Травести-дива Монро показала, как выглядела до операций

Анна Подгорная
23 ноября 2023, 18:03
Неугомонная Монритта всегда была красоткой, но перемены в ней произошли колоссальные.
Монро
Как травести Монро выглядела раньше / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Украинская травести-дива, ведущая и блогер Монро сделала свою яркую внешность визитной карточкой. Сегодня подражание звезде Голливуда отошло в ее образе на второй план.

В поиске своей индивидуальности она прошла ряд бьюти-преображений. Дива не скрывает, что прибегала к помощи контурной пластики и "уколов красоты".

Сейчас Монро выглядит очень органично, и, похоже, нашла гармонию со своей внешностью. Увы, так было не всегда. Перебирая фотоархивы, она обратила внимание, как сильно изменились за последние годы. На своей странице в Instagram она показала, как выглядела в начале своей карьеры.

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Старые снимки натолкнули Монро на философские размышления. Так она пришла к выводу, что самосовершенствование состоит не только в том, чтобы улучшать свою внешность, но и в умении сохранить себя.

"Любовь к себе начинается с филлеров и без [негодяя - неценз.] рядом", - пишет Монритта.

Монро
Как травести Монро выглядела раньше / instagram.com/monritta

Ранее мольфар Макс Гордеев прокомментировал роман с предательницей Яной Соломко. Пара встретилась в 2012 году, после съемок девушки в первом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк".

Также 78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхте. Неугомонная звезда Голливудва отпраздновала таким образом свой День рождения.

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