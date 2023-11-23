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78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхте

Анна Подгорная
23 ноября 2023, 02:35
Возраст ничуть не мешает легендарной актрисе веселиться на собственном празднике от души.
Голди Хоун
Голди Хоун сейчас - 78-летняя актриса станцевала в купальнике на свой День рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/goldiehawn, imdb.com

Американская оскароносная актриса Голди Хоун на днях отпраздновала свое 78-летие. Впрочем, в это верится с трудом - энергии в этой женщине по-прежнему столько же, как и в юной стралетке, которой артистка была в 70-ых.

На счету у Хоун более 50 ролей преимущественно в комедийном кино, и жизнь свою актриса живет с широкой улыбкой на лице. В день ее особенного праздника ее дочь, также актриса Кейт Хадсон, посвятила звездной маме трогательный ролик. Он появился в ее блоге в Instagram.

Видео оказалось сборником семейных фотографий и видео с Хоун. Но началось оно с того, как знаменитость выглядела на свой 78-ой День рождения - в черном купальнике, с ярким платком на голове и цветастым зонтиком в руках именинница кокетничает на камеру.

видео дня

Позже также появились кадры, как в этом же наряде актриса энергично танцует на яхте.

"Женщина, которая сама по себе праздник! С Днем Рождения самую веселую, красивую и вдохновляющую маму. Мы любим тебя", - подписала видео Кейт Хадсон.

Смотрите видео, посвященное имениннице Голди Хоун:

Ранее стало известно, что 37-летний британский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон скоро впервые станет отцом - его возлюбленная, британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, подтвердила беременность.

Также британская певица Адель рассказала, что вышла замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Такие слухи стали ходить еще в начале года, однако прежде артистка их не комментировала.

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