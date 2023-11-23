78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхте

Американская оскароносная актриса Голди Хоун на днях отпраздновала свое 78-летие. Впрочем, в это верится с трудом - энергии в этой женщине по-прежнему столько же, как и в юной стралетке, которой артистка была в 70-ых.
На счету у Хоун более 50 ролей преимущественно в комедийном кино, и жизнь свою актриса живет с широкой улыбкой на лице. В день ее особенного праздника ее дочь, также актриса Кейт Хадсон, посвятила звездной маме трогательный ролик. Он появился в ее блоге в Instagram.
Видео оказалось сборником семейных фотографий и видео с Хоун. Но началось оно с того, как знаменитость выглядела на свой 78-ой День рождения - в черном купальнике, с ярким платком на голове и цветастым зонтиком в руках именинница кокетничает на камеру.
Позже также появились кадры, как в этом же наряде актриса энергично танцует на яхте.
"Женщина, которая сама по себе праздник! С Днем Рождения самую веселую, красивую и вдохновляющую маму. Мы любим тебя", - подписала видео Кейт Хадсон.
Смотрите видео, посвященное имениннице Голди Хоун:
Ранее стало известно, что 37-летний британский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон скоро впервые станет отцом - его возлюбленная, британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, подтвердила беременность.
Также британская певица Адель рассказала, что вышла замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Такие слухи стали ходить еще в начале года, однако прежде артистка их не комментировала.
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