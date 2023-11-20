Теперь официально: 37-летний "Эдвард Каллен" впервые станет отцом

Возлюбленная Роберта Паттинсона подтвердила, что носит под сердцем ребенка.

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Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон станут родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sukiwaterhouse, imdb.com

Британский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон, который стал всемирно популярным благодаря ролям Седрика Диггори ("Гарри Поттер и Кубок огня") и Эдварда Каллена (серия фильмов "Сумерки"), в скором времени станет отцом. Первенца ему подарит его подруга - модель, актриса и певица Сьюки Уотерхаус.

Об этом сообщает издание ЕТ. Уотерхаус выступила на фестивале Corona Capital в Мексике в сверкающем мини-платье, сквозь которое был явно заметен округлый животик. Артистка не стала водить поклонников за нос и со сцены объявила, что ждет ребенка.

"Сегодня я надела кое-что блестящее, потому что думала, что это может отвлечь вас от кое-чего другого. Не уверена, что у меня получилось", - сказала Сьюки, любовно указывая на свой живот.

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Ребенок, который появится в 2024 году, будет первым и для 37-летнего Паттинсона, и для 31-летней Уотерхаус. Пара вместе с 2018 года, хотя официально про свои отношения они заявили лишь в декабре 2022 года, когда вместе вышли на красную дорожку модного показа Dior. Первые слухи о том, что избранница актера беременна, стали появляться в начале ноября.

"Сьюки Уотерхаус и Роб Паттинсон ждут своего первого совместного ребенка. Она так счастлива, взволнована и ценит этот опыт. Сьюки и Роб очаровательны вместе", - рассказал про их пару инсайдер.

Смотрите видео, как Сьюки Уотерхаус подтверждает, что беременна от Роберта Паттинсона:

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