Жена Иракли Макацария поделилась редким фото их сына

Пара очень органично выглядит рядом и видно, что у них настоящие чувства друг к другу.

https://stars.glavred.info/zhena-irakli-makacariya-podelilas-redkim-foto-ih-syna-10517815.html Ссылка скопирована

Лиза Чичуа и Иракли Макацария стали родителями 5 месяцев назад / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа не часто делятся фотографиями своего сына, который появился у пары несколько месяцев назад.

Между тем, на своей странице в Instagram, жена Макацария все же приоткрыла завесу тайны и показала, как сейчас выглядит их первенец.

Молодая мама показала любимое место их сына - детскую качалку, в которой тот любит отдыхать.

видео дня

Сын Иракли Макацария и его жены / Скриншот Instagram/lizachichua

Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.