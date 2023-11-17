Жена Иракли Макацария поделилась редким фото их сына

Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа не часто делятся фотографиями своего сына, который появился у пары несколько месяцев назад.
Между тем, на своей странице в Instagram, жена Макацария все же приоткрыла завесу тайны и показала, как сейчас выглядит их первенец.
Молодая мама показала любимое место их сына - детскую качалку, в которой тот любит отдыхать.
Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.
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