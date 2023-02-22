Разочаровывающее зрелище: "холостяк" Макацария показал жену в купальнике

Радостная новость о беременности Лизы Чичуа разлетелась по СМИ слишком быстро.

Иракли Макацария опроверг слухи о беременности Лизы Чичуа / instagram.com/maqatsa

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками, Иракли Макацария не смог себе выбрать жену на шоу.

Свою любовь он встретил в Грузии в лице студентки-медика практически вдвое младше него по имени Лиза Чичуа. Влюбленные сыграли свадьбу после полутора лет отношений летом 2022 года.

На днях Макацария во время поздравления жены с Днем святого Валентина спровоцировал слухи о беременности. Поклонники пары тут же принялись поздравлять их с грядущим пополнением.

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Однако позже бывший "холостяк" на своей странице в Instagram поделился снимками Чичуа, на которых девушка отдыхает в шезлонге в купальнике. На фото четко видно, что у нее крепкий пресс с кубиками, а беременного животика нет и в помине.

Впрочем, это не до конца опровергает слухи о том, что Макацария и Чичуа скоро станут родителями: фотографии и купальник на Лизе очень напоминают те, которыми делилась пара еще летом, во время их медового месяца. Таким образом, если Лиза и беременна, то супруги ясно дают понять, что повышенного внимания к этой части их личной жизни они не хотят.

Иракли Макацария опроверг слухи о беременности Лизы Чичуа / instagram.com/maqatsa

Ранее стало известно, что британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его нынешняя супруга родила ему второго совместного ребенка. Всего у Лоу семеро детей от четырех разных женщин.

Также голливудская комедийная актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон сделала своей девушке предложение руки и сердца в Диснейленде. Вместе артистка и ее избранница уже воспитывают дочь.

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