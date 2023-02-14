У главного холостяка 6 сезона будет ребенок

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками, Иракли Макацария , который никого не выбрал во время шоу, но буквально недавно женился на своей девушке, 20-летней грузинке Лизе Чичуа, поделился радостной новостью.
На своей странице в Instagram, он выложил фото, где обнимает свою жену и ее беременный животик. Очевидно, что пара готовится стать родителями и ожидает своего первого малыша.
На фото Иракли нежно смотрит на свою супругу и держится за живот. "С Днем Святого Валентина, моя любовь", - подписал он фото.
Напомним, ранее стало известно о том, что Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке Лизе Чичуа после полутора лет отношений.
Пара сыграла громкую свадьбу в Тбилиси - с песнями и танцами. Сразу после церемонии молодожены отправились в свадебное путешествие в теплые края.
Макацария на своей странице в Instagram делится с поклонниками яркими моментами своего медового месяца. Похоже, что Макацария и Чичуа действительно наслаждаются обществом друг друга - отдыхают на пляже, купаются, пьют коктейли и загорают.
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