У главного холостяка 6 сезона будет ребенок

Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа скоро станут родителями.

Иракли Макацария, Лиза Чичуа / instagram.com/maqatsa

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками, Иракли Макацария , который никого не выбрал во время шоу, но буквально недавно женился на своей девушке, 20-летней грузинке Лизе Чичуа, поделился радостной новостью.

На своей странице в Instagram, он выложил фото, где обнимает свою жену и ее беременный животик. Очевидно, что пара готовится стать родителями и ожидает своего первого малыша.

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Иракли Макацария с женой / Instagram

На фото Иракли нежно смотрит на свою супругу и держится за живот. "С Днем Святого Валентина, моя любовь", - подписал он фото.

Напомним, ранее стало известно о том, что Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке Лизе Чичуа после полутора лет отношений.

Пара сыграла громкую свадьбу в Тбилиси - с песнями и танцами. Сразу после церемонии молодожены отправились в свадебное путешествие в теплые края.

Макацария на своей странице в Instagram делится с поклонниками яркими моментами своего медового месяца. Похоже, что Макацария и Чичуа действительно наслаждаются обществом друг друга - отдыхают на пляже, купаются, пьют коктейли и загорают.

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