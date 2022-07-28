Иракли Макацария похвастался идеальной фигурой 20-летней жены во время медового месяца

Иракли Макацария и Лиза Чичуа уехали на медовый месяц / instagram.com/maqatsa

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками, Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке Лизе Чичуа после полутора лет отношений.

Пара сыграла громкую свадьбу в Тбилиси - с песнями и танцами. Сразу после церемонии молодожены отправились в свадебное путешествие в теплые края.

Макацария на своей странице в Instagram делится с поклонниками яркими моментами своего медового месяца. Похоже, что Макацария и Чичуа действительно наслаждаются обществом друг друга - отдыхают на пляже, купаются, пьют коктейли и загорают.

37-летний бизнесмен не перестает восхищаться красотой своей юной жены. Своим видением Лизы он делится с фанатами - показывает девушку в одном бикини. Стоит отметить, что у новоиспеченной жены "холостяка" безупречная фигура.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа уехали на медовый месяц / instagram.com/maqatsa

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