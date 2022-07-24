Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке - первые фото со свадьбы

Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились / instagram.com/maqatsa

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками Иракли Макацария женился.

Со своей холостяцкой жизнью он распрощался ради 20-летней грузинской красотки Лизы Чичуа, студентки-медика. До свадьбы они встречались более полутора лет.

На проекте Холостяк Макацария признавался, что не верит в любовь с первого взгляда, однако младшая на 17 лет Лиза переубедила его в один момент. В апреле 2022 года Иракли сделал своей избраннице предложение.

Свадьбу подготовили быстро: уже 23 июля, Макацария и Чичуа сочетались узами брака. Влюбленные праздновали создание своей семьи в Тбилиси. Первые кадры со свадьбы уже появились на странице Макацария в Instagram.

Сперва Иракли и Лиза обвенчались в церкви, затем - отправились в ресторан, где прошла официальная роспись и праздник. Гуляли на свадьбе с помпой - невеста сменила как минимум четыре белых праздничных наряда, вместе с Макацария они исполнили песню и несколько танцев.

Иракли Макацария женился - первые кадры со свадьбы / instagram.com/maqatsa

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