Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке - первые фото со свадьбы

Лиза Чичуа заставила поверить закоренелого холостяка в любовь с первого взгляда.
Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками Иракли Макацария женился.
Со своей холостяцкой жизнью он распрощался ради 20-летней грузинской красотки Лизы Чичуа, студентки-медика. До свадьбы они встречались более полутора лет.
На проекте Холостяк Макацария признавался, что не верит в любовь с первого взгляда, однако младшая на 17 лет Лиза переубедила его в один момент. В апреле 2022 года Иракли сделал своей избраннице предложение.
Свадьбу подготовили быстро: уже 23 июля, Макацария и Чичуа сочетались узами брака. Влюбленные праздновали создание своей семьи в Тбилиси. Первые кадры со свадьбы уже появились на странице Макацария в Instagram.
Сперва Иракли и Лиза обвенчались в церкви, затем - отправились в ресторан, где прошла официальная роспись и праздник. Гуляли на свадьбе с помпой - невеста сменила как минимум четыре белых праздничных наряда, вместе с Макацария они исполнили песню и несколько танцев.
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Ранее украинский бизнесмен и главный герой 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Михаил Заливако раскрыл причину, по которой его пара с Анной Богдан распалась.
Также поклонники британской королевской семьи предположили, что Меган Маркл держит принца Гарри в заложниках - на официальном мероприятии сын принцессы Дианы выглядел очень несчастными.
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