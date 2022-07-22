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"Моргни, если ты в заложниках": на видео попали настоящие отношения между принцем Гарри и его женой

22 июля 2022, 00:30

У внука королевы Елизаветы II заметили тот же затравленный взгляд, что и у Дианы, когда он рядом с Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл показали настоящие отношения / instagram.com/sussexroyal

На днях принц Гарри вместе с супругой, Меган Маркл, посетили мероприятие, посвященное памяти Нельсона Манделы в штаб-квартире ООН. Герцог Сассекский произнес пламенную, страстную речь о выдающемся политическом деятеле, а также упомянул свою связь с Африкой. Кроме того он поднял еще несколько важных вопросов вроде мировых политических конфликтов и экологических катастроф.

Но не только слова внука Елизаветы II приковали к себе внимание папарацци. Многие, кто смотрел трансляцию мероприятия, обратили внимание на то, как сильно Меган Маркл старалась сыграть роль заботливой женушки.

Принц Гарри в свою очередь всячески старался избегать с ней какого-либо контакта, тактильного или зрительного. Сидя в зале, он то и дело убирал руки подальше от супруги, но она настойчиво хватала его за ладони или поглаживала его.

Выражение лица герцога Сассекского при этом было очень недовольным. Но Меган Маркл похоже этого не замечала. Она бросала на своего супруга быстрые взгляды, будто стараясь оценить, насколько хорошо они выглядят перед камерами прямо сейчас.

Неловкий момент, который произошел между супругами, попал на камеры. Затем он появился в Twitter, где комментаторы всерьез забеспокоились за принца Гарри.

Все, кто видели этот ролик, начали предполагать, что идеальная семейная жизнь герцогов Сассекских - лишь картинка, над соблюдением которой тщательно работает Маркл. Гарри же оставляет впечатление затравленного человека, которому не хватает личного пространства:

"Что бы это не было, он выглядит таким грустным и сломленным".

"Чувак, моргни, если тебя держат в заложниках".

"Это совсем не влюбленная пара. Посмотрите на ее лапищу! Ему было очень грустно и некомфортно с ней".

"Его пора спасать".

"Боже, она может его оставить хоть на секунду? Это нелепо!"

"У него такой же затравленный взгляд, как у Дианы, когда ее отношения с Чарльзом начали идти ко дну".

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Ранее Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага Украины, в чем угадывался жест поддержки украинскому народу.

Позже, на театрализованном представлении в честь 70-летия правления королевы, ее внучка, британская принцесса Евгения Йоркская, впервые показала лицо полуторагодовалого внука Елизаветы II Огаста.

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