Экс-холостяк сделал предложение своей девушке, на 17 лет моложе него

Иракли Макацария и его невеста Лиза

Экс-участник проекта "Холостяк", телеведущий Иракли Макацария сделал предложение своей девушке, которая на 17 лет моложе него.

37-летний Макацария создал целое романтическое представление для 20-летней грузинки Лизы Чичуа. Предложение он сделал в Тбилиси, на одной из горных вершин.

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Из красных шариков грузин сделал целый коридор, фейерверк. На фоне закатного солнца Лиза ответила: "Да!" и уже похвасталась колечком с бриллиантом в соцсетях.

Также во время предложения зажглась надпись "Выходи за меня". Все шоу артист разместил в сториз, на своей странице в Instagram.

Напомним, война в Украине показала истинные лица многих российских знаменитостей - кто-то прячет голову в песок, рассуждая про "артистов вне политики" и "голубей мира", кто-то - не теряет возможности получить еще немного стремительно дешевеющих деревянных, а кто-то и вовсе во всеуслышание повторяет заученные формулировки отупляющей кремлевской пропаганды.