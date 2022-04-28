УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Экс-холостяк сделал предложение своей девушке, на 17 лет моложе него

28 апреля 2022, 10:19

Теперь холостяк Макацария больше не холостяк.

Иракли Макацария и его невеста Лиза

Экс-участник проекта "Холостяк", телеведущий Иракли Макацария сделал предложение своей девушке, которая на 17 лет моложе него.

37-летний Макацария создал целое романтическое представление для 20-летней грузинки Лизы Чичуа. Предложение он сделал в Тбилиси, на одной из горных вершин.

Читайте такжеИракли Макацария создал благотворительный фонд для помощи беременным

Из красных шариков грузин сделал целый коридор, фейерверк. На фоне закатного солнца Лиза ответила: "Да!" и уже похвасталась колечком с бриллиантом в соцсетях.

Также во время предложения зажглась надпись "Выходи за меня". Все шоу артист разместил в сториз, на своей странице в Instagram.

Напомним, война в Украине показала истинные лица многих российских знаменитостей - кто-то прячет голову в песок, рассуждая про "артистов вне политики" и "голубей мира", кто-то - не теряет возможности получить еще немного стремительно дешевеющих деревянных, а кто-то и вовсе во всеуслышание повторяет заученные формулировки отупляющей кремлевской пропаганды.

viber
Иракли Макацария
Реклама
Популярное
Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с КимомЛюбовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с Кимом Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться"Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться" Нет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с УкраинойНет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с Украиной "Сделали самую большую ошибку": Арестович объяснил, почему РФ не возьмет ВСУ в "котел" на Востоке"Сделали самую большую ошибку": Арестович объяснил, почему РФ не возьмет ВСУ в "котел" на Востоке Орки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиОрки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерями
Поддержите Главред

Последние новости

10:30

Гороскоп на завтра 29 апреля 2022: Ракам – деньги, Скорпионам – вещие сны, Козерогам – удача

10:19

Экс-холостяк сделал предложение своей девушке, на 17 лет моложе него

10:10

Новый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомВидео

10:04

"Я стар, но все равно оккупантов надо бить": родители защитников Мариуполя пошли на фронтВидео

09:48

Панин покаялся перед Пугачевой или Галкиным

Реклама
09:43

Война в Украине может длиться пять лет или даже десятилетие - глава британского МИД

09:12

В российско-украинской войне случился перелом: мир решил сообща мочить Россию в сортиремнение

09:05

Копеечное народное средство: как использовать соду в хозяйстве

09:00

Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти: "тогда я его поддерживала"

08:49

Украине решать, переносить ли войну на территорию России - госсекретарь Блинкен

08:33

"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в УкраинеВидео

08:20

Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге: нет полусотни россиян и 14 машин

07:48

"Крейсер "Москва" этому свидетель": Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение

07:18

"Палачи из Богдановки": появились имена и фото оккупантов, которые издевались над украинцами под КиевомВидео

06:31

Из Стамбула в Вену: почему переговоры Украины и России могут переехатьмнение

06:25

"В СССР их бы расстреляли за такую войну": Арестович рассказал о позоре армии Путина под ХарьковомВидео

05:32

Гороскоп на май 2022 года для Весов: звездный час для незамужних и исцеление для всехВидео

05:00

Путин запугал всех, а Запад молчал: эксперт объяснил, почему Россия решилась напасть на УкраинуВидео

04:33

Инфаркт миокарда: какие симптомы не связаны с болью в груди

04:09

Военный эксперт рассказал, какие цели нес с собой саммит стран Запада на базе в Раммштайне

Реклама
03:29

Конец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее время

02:55

Украина имеет всё больше условий для контрнаступления: эксперт объяснил, каким будет финал войныВидео

02:27

Доска позора: полный список продажных артистов-разжигателей войны

01:57

Генерал озвучил три возможных сценария войны: полностью Украину устраивает только один из нихВидео

01:27

Почему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ эксперта

00:24

Орки выпустили по Сумской области более полусотни снарядов за пол часа

00:12

Друг Путина сделал прогноз об "очень сложной ситуации" в РФ – у Зеленского в ответ разнесли Кремль

27 апреля, среда
23:40

Украина получит мощное оружие: Арестович поведал, когда ждать ожесточенных боевВидео

23:32

Александр Пономарев объявил в розыск близкого друга

23:04

Если Приднестровье вступит в войну против Украины, это будет означать, что анклаву конец – ПодолякВидео

22:59

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен пятерых орков

22:54

"Нам никто ничего не сказал": в семье Позитива случилось гореВидео

22:33

Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия еще не избавилась от иллюзий

22:23

Великолепное видео: "Ой, у лузі червона калина" спели по всему миру

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Илона Гвоздева снова станет невестойВидео

22:06

"Это звучит странно": Подоляк упрекнул ООН в безынициативностиВидео

21:40

Журналисты идентифицировали оккупантов, издевавшихся над священников на Киевщине

21:38

Минус квоты и пошлины на экспорт: Евросоюз на год откроет свою экономику для Украины – ЗеленскийВидео

21:23

Камбербетч рассказал, как заботится о семье из Украины

21:23

В шаге от Третьей Мировой, или Что означала встреча в "Рамштайне"мнение

Реклама
21:11

Гороскоп для Стрельцов на май 2022: выигрыш в лотерею, рывок и новый этапВидео

21:10

ООН сформировала команду по эвакуации людей из МариуполяВидео

20:38

Печатают бюллетени: орки готовят "референдум" в Херсонской областиВидео

20:35

Впереди несколько очень тяжелых недель боев на Донбассе - РезниковВидео

20:28

Украина готова взять под контроль Приднестровье – в Молдове отреагировали на заявление АрестовичаВидео

20:20

Швейцария ввела жесткие санкции против России

20:04

Будут купаться в деньгах: шесть знаков зодиака станут баловнями судьбы в мае

19:52

Извини, кроха: девочка подарила украинскому бойцу игрушку и погибла от русских бомб в Мариуполе

19:51

Россию выгнали из Всемирной туристической организации ООН

19:37

Решающий период войны в Украине близко: почему чем ближе 9 мая, тем ядернее истерика Путинамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять