Отец-молодец: у Джуда Лоу родился седьмой ребенок

Известный британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его супруга родила ему второго ребенка.

Джуд Лоу / коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарный британский актер Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Гаттака") стал отцом в седьмой раз. Об этом сообщают западные таблоиды.

Сообщается, что супруга 50-летнего актера, 35-летняя Филиппа Коан, родила ему второго ребенка.

Пол малыша неизвестен. Лоу и Коан попались под объективы папарацци (фото можно посмотреть здесь) с новорожденным в аэропорту Лондона. С ними также была няня и их первый общий ребенок. Его пол и имя родители также до сих пор скрывают от общественности.

видео дня

Всего же у Джуда Лоу семеро детей от четырех разных женщин — достоверно пока известно о трех дочерях и двух сыновьях.

Актер впервые вышел в свет с Филиппой Коан в 2015 году, а заключил брак — в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарные британские и голливудские актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу помогли собрать солидную сумму для закупки машин скорой помощи для украинских медиков.

Согласно тексту, посольства Эстонии и Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии организовали благотворительный вечер, на котором удалось собрать деньги, которых хватит на закупку трех карет скорой помощи - 90 000 тысяч фунтов стерлингов (по нынешнему курсу около 4 млн гривен).

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Другие новости: