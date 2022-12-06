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Голливудские звезды Камбербетч и Лоу собрали 4 млн гривен для Украины

6 декабря 2022, 09:26
Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу выступили на благотворительном вечере в Великобритании и помогли собрать для украинских медиков 4 миллиона гривен.
Лоу, Камбербетч
Джуд Лоу и Бенедикт Камбербетч / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарные британские и голливудские актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу помогли собрать солидную сумму для закупки машин скорой помощи для украинских медиков. Об этом сообщается на официальной странице Facebook украинского Минздрава.

Согласно тексту, посольства Эстонии и Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии организовали благотворительный вечер, на котором удалось собрать деньги, которых хватит на закупку трех карет скорой помощи.

С призывом поддержать инициативу на происходящем выступили актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу. Удалось собрать 90 000 фунтов стерлингов (по нынешнему курсу около 4 млн гривен – Главред), и, как следствие, – к нам прибыли целых три таких автомобиля! […] Очень приятный и очень важный подарок!", − сказали чиновники.

Скорая помощь

Чиновники Минздрава подчеркнули −такие машины отлично приспособлены к работе в тяжелых условиях и потому смогут спасти еще больше жизни украинцев, чем обычные скорые.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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