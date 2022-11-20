Бабкин показал новое патриотическое тату и рассказал, сколько денег собрал для Украины в Европе

Бабкин показал новое патриотическое тату / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известный украинский певец и композитор Сергей Бабкин показал новую патриотическую татуировку, которую сделал после возвращения в Украину из благотворительного тура по Европе. Все состоялось в эфире шоу "Сніданок с 1+1".

Бабкин сделал лаконичную татуировку на предплечье с буквами "Д.В.М.З.У." Надпись расшифровывается как "Доброго вечора, ми з України". Именно так называется серия благотворительных концертов, которые украинские артисты дают в Европе.

Выступления, в которых принял Бабкин со своим аккомпанирующим составом, принесли более 200 тысяч евро (около 7,6 млн гривен по нынешнему курсу). Впрочем, артист намеревается дать еще полтора десятка концертов до конца нынешнего года.

"Для меня огромная радость, что за все эти концерты нам удалось собрать и отправить в Украину более 200 тысяч евро. И я не собираюсь останавливаться. И это только мои квартирники. И еще запланировано 15 концертов до конца этого года", – подытожил артист.

Напомним, ранее стало известно, что после неудавшегося бегства в начале марта из Украины в Молдову, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко оказался в Париже.

Напомним, российского поп-певца и закоренелого путиниста Филиппа Киркорова, который выступал в аннексированном РФ Крыму перед оккупантами и называл их "героями", не пустили в Молдову тамошние пограничники.

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