Бабкин рассказал, почему не возвращается из Германии в Украину

Cергей Бабкин / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Украинский певец и композитор (бывший участник группы "Пятница" Сергей Бабкин, после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехавший с семьей в Германию, сказал, что не планирует пока возвращаться на родину. Свой комментарий он озвучил в интервью Славе Демину на YouTube.

"Я могу приехать. И что? Просто, чтобы кто-то обрадовался, что я приехал? Для себя? А что для себя? Я по жизни не люблю для себя. Все, что я делаю, – это не для себя. Мне много не нужно. Хочется всегда кого-то осчастливить, кому-то помочь. Для кого-то, а не для себя", – сказал артист.

Бабкин также добавил, что переехать в Киев пока не имеет возможности, ведь за жилье ему придется платить деньги, которые он не сможет заработать в Украине.

"Если бы мы жили в Киеве, может мы уже вернулись бы. Я буду тратить деньги, чтобы снимать жилье, на продукты. А где я их буду зарабатывать? Давать благотворительные концерты? Возможно играть концерты в Киеве? Нет. Это возможно делать здесь", – говорит певец.

Напомним, ранее стало известно, что после неудавшегося бегства в начале марта из Украины в Молдову, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко оказался в Париже.

Напомним, российского поп-певца и закоренелого путиниста Филиппа Киркорова, который выступал в аннексированном РФ Крыму перед оккупантами и называл их "героями", не пустили в Молдову тамошние пограничники.

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