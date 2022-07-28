После скандала с бегством из Украины в Молдову внук Ротару похвастался снимками из Парижа

София Ротару и Анатолий Евдокименко / коллаж УНИАН Instagram

Старший внук легендарной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко похвастался перед фолловерами. Снимки 28-летний парень опубликовал в Instagram-stories.

Кадры он никак не подписал, также не показался на фото сам, поэтому о том, действительно находится ли парень за границей, пока неизвестно. Евдокименко показал подписчикам Эйфелевую башню и улицы Парижа.

Ранее СМИ допускали, что внуку Софии Ротару удалось пересечь границу Украины, поскольку он не опубликовал свою геолокацию. Однако официальной подтверждающей информации об этом не было.

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Напомним, СМИ сообщали, что в понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке.

Сообщалось, что среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

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