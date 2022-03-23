Внук Ротару впервые вышел на связь после неудавшегося побега в Молдову

Анатолий Евдокименко пытался незаконно покинуть Украину / скриншот

Внук украинской певицы Софии Ротару - Анатолий Евдокименко - объявился в Instagram. Впервые после попытки побега из Украины во время войны он опубликовал фото.

28-летний внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко по случаю своего дня рождения опубликовал в сториз Instagram снимок, в котором позирует в стильном пальто, брючном костюме и новой обуви.

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Напомним, в понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

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