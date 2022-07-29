Путиниста Киркорова после выступления в Крыму пограничники обломали с концертом в Молдове

Филипп Киркоров / коллаж УНИАН и Deschide

Российского певца поп-певца и закоренелого путиниста Филиппа Киркорова, который еще пару дней назад, 26, июля выступал в аннексированном РФ Крыму перед оккупантами и называл их "героями", не пустили в Молдову тамошние пограничники. Об этом сообщает портал Deschide.

"Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы Филиппом Киркоровым не были соблюдены", – прокомментировал ситуацию журналистам представитель полиции Молдовы.

С какой целью певец-путинист пытался попасть в Молдову – неизвестно. Но, по всей вероятности, ради своего корпоративного концерта.

Как заявил российский ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров, отказ во въезде в Молдову стал для Киркорова "личным болезненным ударом". По его словам, тот всегда был тесно связан с этой страной и однажды даже продюсировал молдавскую исполнительницу на конкурсе Евровидения.

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Напомним, Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине.

Киркоров пошел по стопам других артистов-путинистов Лепса, Петросяна и им подобных - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

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