"Филя - просто анатомический феномен": Невзоров высмеял любовь Киркорова к оккупантам

Киркоров, Невзоров / скриншот

Российский певец-путинист Филипп Киркоров наведался в аннексированном Россией Крыму к раненым оккупантам. Для захватчиков концерт, назвав убийц и насильников украинских женщин и детей "героями".

Российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров в своем Telegram-канале решил объяснить поступок Киркорова.

"Киркоров исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть так называемые "резонаторы", то есть пустоты (лобная, клиновидная и пр.) Пение может несколько увеличить объём этих пустот. Исполнение "зайкимоя" и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя не идиот, а просто анатомический феномен", – высмеял артиста Невзоров.

На видео, которым поделился журналист, Киркоров воспел "подвиги" оккупантов.

Читайте такжеКопия Киркоров: певица Стоцкая поделилась редкими фото детей"Передаю мой поклон еще раз за то, что вы делаете. Самое главное – возвращайтесь к своим семьям живыми, здоровыми. Ранка останется, до свадьбы заживет. Вы не понимаете, какие они красавцы. Все у них получится. Пожелаем им здоровья и счастья, а нам с вами – мирного неба над головой... Давайте отправим все это в небеса, в землю, чтобы не было ничего плохого, а нам остался только один позитив. Все благодаря героическим подвигам этих ребят", – цинично спел дифирамбы кровавым захватчикам певец.

Напомним, Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине.

Киркоров пошел по стопам главных путинистов Лепса, Петросяна и им подобных - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

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