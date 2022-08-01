"Зомби в клетке": Бабкин рассказал о родственниках из России

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official/

Украинский певец Сергей Бабкин рассказал о своих родственниках из россии, которая напала на Украину и убивает мирных украинских женщин и детей.

В интервью "Комсомольская правда в Украине", Бабкин рассказал, что его родители из россии, Белгородской области, и все родственники оттуда.

"От ни одного из них за все это время не пришло ни одной есемесочки. Если не слова поддержки, то хотя бы просто вопрос: "Как ты? Как обстоят дела? Как у вас? Что у вас? Мы слышали такое – а это правда? Что происходит, объясни, ты там?". Но – ни слова", - рассказывает он.

По словам Бабкина, если с родными так, то кричать к каким-то людям, которых он знать не знает, вообще нет смысла. "Поэтому, как я уже сказал, нужно работать каждый день на нашу победу и помогать ВСУ, волонтерам, нуждающимся сейчас в огромной поддержке", - добавляет он.

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"А молчащие пусть молчат. Пусть там тихонечко живут. Они же надеются переждать. Но все видят все. Как они будут жить дальше – я не знаю. Нам о таких вообщем думать не надо. Это хлам, который нужно вымести. А нам своё делать", - добавляет он.