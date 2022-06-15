"Лифчики - пережитки прошлого": жену Сергея Бабкина подкололи за фото без белья

Снежана Бабкина показала фотографии без белья из США / instagram.com/snezhana_babkina

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина вызвала бурю смущения, осуждения и восхищения у поклонников одновременно.

Такие противоречивые чувства вызвали у фанатов артистки новые фотографии, которыми она поделилась на своей странице в Instagram. Во время благотворительного концертного тура Бабкина с мужем посетила США.

В Майами пара прогулялась по парку современного искусства Wynwood Walls. Бабкина показала несколько фотографий на фоне граффити, на которых было очень заметно, что на улице было дождливо и прохладно, а она забыла надеть нижнее белье.

"Перед концертом в Майами мы успели побывать в таком ярком месте! Wynwood – целый район граффити. Невероятно яркий район собрал на своих улицах работы всех лучших, мировых мастеров стрит-арта. На территории Wynwood Walls находится множество галерей и музеев, большие арт-студии, магазины, уличные арт-объекты. Более 7000 кв м разрисованных стенок. Вау! Был сильный дождь, у нас был только час, но мы кайфонули максимально", - подписала фотографии артистка.

В комментариях подметили, что холодная погода заметна по фотографиям Бабкиной невооруженным взглядом, подшутили над ее забывчивостью и похвалили за отсутствие стремления поддерживать пуританские условности: "М-да, что-то забыла одеть)", "Ура, ты не носишь лифчики, пережитки прошлого! Глаз радуется!", "Прохладно там?"

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