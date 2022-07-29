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"После "прилета" начал заикаться": Сергей Бабкин рассказал, почему бежал с семьей из Украины

29 июля 2022, 22:50

Артист решил расставить все точки над і для критикующих.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин объяснил, почему уехал за границу / instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант и актер Сергей Бабкин поддавался критике за то, что покинул Украину во время полномасштабной войны. Артист не стал оправдываться за принятое им решение, однако в интервью для Вікон объяснил, как получилось так, что он с семьей оказался в Германии.

В частности Бабкин отметил, что у него не было планов покидать страну. Но первые взрывы 24 февраля, которые вся семья встретила в Харькове, вынудили их собрать вещи и уехать к родственникам в Днепр.

Потом они остановились в Кропивницком, где в первый же день, рано утром, прямо у их гостиницы прогремел мощный взрыв. Тогда Сергей с женой приняли сложное решение - двигаться к границе Украины.

"Мы поехали в направлении Молдовы. Долго не останавливались, но могли быть в пути максимум девять часов, потому что у нас трое детей, трое кошек, бабушки. Первая остановка была в Румынии. Там наш старший сын заплакал, обнял нас и сказал, что очень благодарен, что больше не будет слышно взрывов. После "прилета" в Кропивницком наш самый младшенький начал заикаться. И только две недели назад он немного пришел в себя", - рассказывает Бабкин.

На семейном совете было принято решение ехать в Германию, так как у музыканта там много друзей. "Когда мы были еще в Венгрии, Снежана позвонила нашей хорошей знакомой. Она нам сказала, что буквально за минуту до нашего звонка разговаривала с немцем, предлагавшим украинцам свою трехкомнатную квартиру. Поэтому мы все побросали в машину и быстро уехали в Германию. Там вместе с нами жили 16 человек, тоже из Харькова. Через некоторое время нужно было этот дом отдавать, но хозяин нашел другие квартиры для каждого из нас", - вспоминает артист.

Сергей Бабкин - многодетный отец. Он воспитывает троих детей - Веселину, Артура и Елисея. Кроме того у него есть сын Илья от первого брака. Также артист недавно перенес три сложных операции на глазах. Бабкин с командой путешествует по миру с благотворительными концертами, средства со сбора он передает на благотворительность - для ВСУ и соотечественников.

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Ранее стало известно, что после неудавшегося бегства в начале марта из Украины в Молдову, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко оказался в Париже.

Напомним, российского поп-певца и закоренелого путиниста Филиппа Киркорова, который выступал в аннексированном РФ Крыму перед оккупантами и называл их "героями", не пустили в Молдову тамошние пограничники.

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