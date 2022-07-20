Ален Делон поддержал Украину и прочитал на камеру стихи Тараса Шевченко

Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины во Франции.
Легенда французского и мирового кино Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе с Россией. Об этом сообщается на странице украинского посольства во Франции в социальной сети Facebook.
Как пишут дипломаты, Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко. Вскоре записи будут обнародованы и доступны для широкой публики.
"Уникальная встреча с уникальным человеком. Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной", – написали дипломаты.
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Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
Позднее легендарная британская рок-группа The Rolling Stones и американская рок-группа Guns N' Roses публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.
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