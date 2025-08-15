Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

Элина Чигис
15 августа 2025, 19:42
236
Олег Винник назвал песню "Bergmann".
Олег Винник
Олег Винник - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

  • Олег Винник записал песню на немецком языке
  • О чем она

Украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, обнародовал свою новую песню на немецком языке.

Как стало известно из соцсетей беглеца, в ней он спел о предательстве от близких людей.

видео дня

"О боли, которая режет глубже, чем любая рана. О том, как самые близкие люди могут ударить в спину тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь... и самым подлым образом. Эта песня - для тех, кто знает, как болит, когда теряешь веру в тех, кому доверял больше всего", - сообщил Винник.

@olegg.vynnyk.original Нова пісня BERGMANN — це історія про зраду. Про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш… і найпідлішим чином. Ця пісня — для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше. Текст (німецький): Wir waren wie Brüder, immer zu zweit. Durch Wasser und Feuer, ob es brennt oder schneit. Mit Fleiß und Blut gab ich dir meinen Respekt, Doch die Taten von dir hast du vor mir versteckt. Hast die Karten gemischt, doch spielst dein eigenes Spiel. Beim Spiel mit dem Feuer mit nur einem Ziel. Hast du dich verbrannt? Hast du dich verrannt? Wolltest immer mehr… immer mehr… Gemeinsam gewonnen, doch wir haben uns verloren. Sowas wie Liebe auf ewig hatten wir uns geschworen! Gehen weiter unseren Weg, doch von nun an jeder für sich allein! Bruder Bergmann! Was hast du getan? Schau dich doch mal an… Bruder Bergmann. Was hast du getan? Schau dich doch mal an! Bruder Bergmann! #ОлегВинник#Bruder#Bergmann#зрада♬ Originalton - Olegg Vynnyk

Бегство Олега Винника

Недавно Олег Винник рассказал, что он не бежал из Украины, а уехал туда, где родился его сын, то есть в Германию. Винник уверяет, что новое место жительства он выбрал еще до полномасштабной войны.

Олег Винник живет в Германии
Олег Винник живет в Германии / фото: instagram.com, Олег Винник

"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... А скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я обращался к вам? Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын и писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и по всему миру", - заявил певец.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Олег Винник новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменится

Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменится

21:18Мир
Встреча Путина и Трампа: онлайн-транслация судьбоносных переговоров на Аляске

Встреча Путина и Трампа: онлайн-транслация судьбоносных переговоров на Аляске

21:18Мир
"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

20:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Последние новости

21:40

Три комнатные растения, которые привлекаю вредителей в дом

21:18

Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменитсяВидео

21:18

Встреча Путина и Трампа: онлайн-транслация судьбоносных переговоров на Аляске

20:32

"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

20:29

ВСУ могут выйти из Покровска - назван фактор, который решит судьбу городаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:22

Трамп наградил культовых артистов США: Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди

19:42

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

19:39

С чем Путин едет к Трампу - Зеленский назвал решающий фактор на переговорах

19:38

В Украину возвращаются дожди: названы регионы, где будет заливать

Реклама
19:15

Покровск полностью очищен от ДРГ: как сейчас выглядит городВидео

19:12

Еле идет: сильно постаревшего Цекало засняли с женой на прогулкеВидео

19:10

Самолет Ил-96-300 с делегацией РФ уже имеет опыт перевозки преступного грузамнение

19:09

"Деньги не возвращают": у клиентов ПриватБанка не работает важная услуга

18:29

Андрей Матюха поддержал третий мастер-класс "Билет в ІТ" - на этот раз для детей в Днепре актуально

18:22

Bluetooth-шлемы: стоит ли платить больше за удобство? новости компании

18:20

"Наплевав": путинистов Валерию и Пригожина жестко развели в РФ

18:14

Дыни в Украине подорожали на 40%: сколько стоит килограмм

18:07

Дополнительные выплаты 2025: кому из пенсионеров положено и какие суммы

18:05

Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в СумахВидео

17:58

"Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание

Реклама
17:11

В США не допускают членство Украины в НАТО: Трамп предложит альтернативу Альянсу

17:05

Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

16:53

РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

16:42

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

16:28

Британия готова отправить свои войска в Украину: министр обороны назвал условие

15:59

Прорыв под Покровском: Кузан объяснил, как РФ нашла брешь в обороне ВСУВидео

15:58

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

15:33

Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

15:29

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29

Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

15:22

16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

15:04

Киркоров ошарашил новым фото со своей скандальной дочкой

14:59

Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

14:56

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - нежданные гости, Рыбам - нервы

14:55

Никакого подписания документов: Песков раскрыл, что будут обсуждать РФ и США

14:35

Где ошибка на рисунке: только самые внимательные ответят за 3 секунды

14:22

Встреча Трампа и Путина на Аляске: Ющенко предупреждает об опасной ошибке

14:16

Заблокировал таксист: Melovin пожаловался на ситуацию с такси

14:03

В США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом

13:58

Один способ сэкономит кучу денег: эксперты раскрыли "золотое" правило стиркиВидео

Реклама
13:14

Цены "упали" на 30%: в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта

13:13

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

13:10

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

13:10

Жизнь останавливается: муж Лорак черно-белым фото сделал решающее признание

12:47

Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на СумщинеВидео

12:45

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:25

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:19

В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в УкраинеФотоВидео

11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять