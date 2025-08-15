"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

Олег Винник назвал песню "Bergmann".

Олег Винник - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

Олег Винник записал песню на немецком языке

О чем она

Украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, обнародовал свою новую песню на немецком языке.

Как стало известно из соцсетей беглеца, в ней он спел о предательстве от близких людей.

"О боли, которая режет глубже, чем любая рана. О том, как самые близкие люди могут ударить в спину тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь... и самым подлым образом. Эта песня - для тех, кто знает, как болит, когда теряешь веру в тех, кому доверял больше всего", - сообщил Винник.

@olegg.vynnyk.original Нова пісня BERGMANN — це історія про зраду. Про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш… і найпідлішим чином. Ця пісня — для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше. Текст (німецький): Wir waren wie Brüder, immer zu zweit. Durch Wasser und Feuer, ob es brennt oder schneit. Mit Fleiß und Blut gab ich dir meinen Respekt, Doch die Taten von dir hast du vor mir versteckt. Hast die Karten gemischt, doch spielst dein eigenes Spiel. Beim Spiel mit dem Feuer mit nur einem Ziel. Hast du dich verbrannt? Hast du dich verrannt? Wolltest immer mehr… immer mehr… Gemeinsam gewonnen, doch wir haben uns verloren. Sowas wie Liebe auf ewig hatten wir uns geschworen! Gehen weiter unseren Weg, doch von nun an jeder für sich allein! Bruder Bergmann! Was hast du getan? Schau dich doch mal an… Bruder Bergmann. Was hast du getan? Schau dich doch mal an! Bruder Bergmann! #ОлегВинник #Bruder #Bergmann #зрада ♬ Originalton - Olegg Vynnyk

Бегство Олега Винника

Недавно Олег Винник рассказал, что он не бежал из Украины, а уехал туда, где родился его сын, то есть в Германию. Винник уверяет, что новое место жительства он выбрал еще до полномасштабной войны.

Олег Винник живет в Германии / фото: instagram.com, Олег Винник

"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... А скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я обращался к вам? Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын и писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и по всему миру", - заявил певец.

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

