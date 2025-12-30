Укр
Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

Алена Кюпели
30 декабря 2025, 09:08
24
44-летняя певица заработала "большую часть" своего 10-значного состояния благодаря рекордным мировым турне.
Бейонсе
Бейонсе заработала рекордные суммы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/beyonce

Кратко:

  • Сколько заработала Бейонсе
  • Где получает прибыль певица

Американская певица Бейонсе достигла статуса миллиардера, присоединившись к своему мужу Джей-Зи и нескольким другим музыкантам, включая Рианну, Тейлор Свифт и Брюса Спрингстина.

Согласно новому отчету Forbes, 44-летняя певица заработала "большую часть" своего 10-значного состояния благодаря рекордным мировым турне и владению правами на свой музыкальный каталог.

видео дня

Сообщается, что тур Бейонсе "Cowboy Carter" собрал более 400 миллионов долларов от продажи билетов и еще 50 миллионов долларов от продажи товаров на концертах.

Бейонсе
Бейонсе стала миллиардером / BEYONCE.COM

Поскольку развлекательная компания Бейонсе Parkwood единолично продюсировала тур, она смогла получить еще большую прибыль.

Forbes сообщил, что в 2025 году артистка заработала 148 миллионов долларов до уплаты налогов от гастролей за счет доходов от своего музыкального каталога и спонсорских сделок.

В сопровождении выпуска своего кантри-альбома, получившего Грэмми, Бейонсе выступила со специальным шоу для первой рождественской игры НФЛ на Netflix, за которую она получила около 50 миллионов долларов, включая затраты на производство.

Бейонсе
Бейонсе попала в Forbes / instagram.com/beyonce

Бейонсе также заработала около 10 миллионов долларов на сделке с Levi's и получила около 60 миллионов долларов от Netflix за три специальных контракта, включая ее документальный фильм "Возвращение домой" 2019 года.

Помимо успешной музыкальной карьеры, Бейонсе также заработала миллионы благодаря запуску линии по уходу за волосами Cécred и бизнесу по производству виски Sir Davis.

Хотя точные цифры по этим предприятиям не сообщаются, Cécred стал "престижным запуском средств по уходу за волосами номер один в истории", по словам директора по мерчендайзингу и цифровым технологиям косметического магазина Лорен Бриндли.

Кроме того, у Бейонсе и Джей-Зи есть несколько объектов недвижимости стоимостью в несколько миллионов долларов, в том числе особняк Тадао Андо, спроектированный Тадао Андо, в Малибу за 200 миллионов долларов, пентхаус в Трайбеке, штат Нью-Йорк, за 6,85 миллионов долларов, ультрасовременное поместье Bel Air за 88 миллионов долларов и многие другие.

инфографика Бейонсе
инфографика Бейонсе / Инфографика Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Надежда Мейхер, которая молчит о войне в Украине, исчезла из публичного пространства и вообще не напоминает о себе, неожиданно появилась на своей странице в Instagram.

Ранее также победителем популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ стал 41-летний украинский волонтер и бизнесмен Вячеслав Грабовой. Как стало известно из эфира проекта, Вячеслав сбросил 104 кг.

О персоне: Бейонсе

Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child.

В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на ее счету 28 статуэток.

Бейонсе новости шоу бизнеса
