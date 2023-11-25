Фигуристая Мейхер в лесу показала обтягивающее платье

Украинская певица, дизайнер и бывшая участница группы ВИАГра Надя Мейхер, которая не часто балует своих подписчиков свежими фото, продолжает молчать о войне, но не забывает рекламировать свои наряды, показала новую серию фото.
На своей странице в Facebook, Мейхер опубликовала серию фото из лесу. Там она позирует в черном обтягивающем платье и в странных позах. Мейхер выглядит прекрасно на фоне леса.
Подписчики звезды тоже оценили фото артистки и наговорили комплиментов фигуре и платью Мейхер.
На фото - Мейхер в лесу:
Напомним, ранее Мейхер выложила видео. На видео актриса и певица странно танцует, извиваясь и делая непонятные движения. Она также танцует в красном платье, которое не сильно облегает певицу. Свой танец она также решила исполнить под акустическую мелодию без слов.
Напомним, ранее Мейхер показаласолнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.
Стоит отметить, что Надежда Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, который продолжает работать в стране-агрессоре и предпочитает молчать про войну в Украине. Сама артистка позицию мужа и слухи от скандального блогера не комментирует.
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