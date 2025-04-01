Папины помощницы: Сергей Притула показал редкое фото красавиц-дочерей

Вкратце:
- Притула показал редкий снимок с Соломией и Стефанией
- Девочки помогают папе собирать донаты на ВСУ
Украинский шоумен Сергей Притула оставил шоу-бизнес ради общественной деятельности и волонтерства. Сейчас он занимается сбором средств на нужды ВСУ вместе с именным фондом.
К своей благотворительной работе Притула даже начал привлекать младших детей - дочерей Соломию (2017) и Стефанию (2021). Обычно Сергей не делится фото с девочками, но на сей раз он возложил на них важную миссию.
В своем блоге в Instagram он опубликовал редкий снимок Соломии и Стефании, которые "просят мощных донатов на помощь Силам обороны Украины". Судя по кадру, девочки рады помочь папе с его проектами.
Соломия и Стефания - дочери Сергея Притулы от второй жены, Екатерины Сопельник, с которой он заключил брак в 2015 году. У шоумена также есть старший сын Дмитрий (2008) - от Юлии Андрийчук, первой жены.
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Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
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