Папины помощницы: Сергей Притула показал редкое фото красавиц-дочерей

Вторая жена подарила Притуле целых два сокровища.

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Сергей Притула жена и дети - как выглядят дочери Притулы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__prytula, instagram.com/siriy_ua

Вкратце:

Притула показал редкий снимок с Соломией и Стефанией

Девочки помогают папе собирать донаты на ВСУ

Украинский шоумен Сергей Притула оставил шоу-бизнес ради общественной деятельности и волонтерства. Сейчас он занимается сбором средств на нужды ВСУ вместе с именным фондом.

К своей благотворительной работе Притула даже начал привлекать младших детей - дочерей Соломию (2017) и Стефанию (2021). Обычно Сергей не делится фото с девочками, но на сей раз он возложил на них важную миссию.

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В своем блоге в Instagram он опубликовал редкий снимок Соломии и Стефании, которые "просят мощных донатов на помощь Силам обороны Украины". Судя по кадру, девочки рады помочь папе с его проектами.

Сергей Притула жена и дети - как выглядят дочери Притулы / instagram.com/siriy_ua

Соломия и Стефания - дочери Сергея Притулы от второй жены, Екатерины Сопельник, с которой он заключил брак в 2015 году. У шоумена также есть старший сын Дмитрий (2008) - от Юлии Андрийчук, первой жены.

Сергей Притула жена и дети - как выглядят дочери Притулы / instagram.com/kateryna__prytula

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Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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