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Лидер популярной рок-группы вступил в ВСУ: "Когда вернусь - не знаю"

Анна Подгорная
31 марта 2025, 22:14
133
Дмитрий Однороженко из Хейстпіч показал себя в военной форме.
Дмитрий Однороженко
Дмитрий Однороженко из Хейстпіч мобилизовался - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hatespeechmusic

Кратко:

  • Дмитрий Однороженко пошел в ВСУ добровольцем
  • Артист мотивировал свое решение

Солист украинской рок-группы Хейтспіч Дмитрий Однороженко объявил "каникулы", которые, очевидно, давно планировал. Таким необычным образом артист охарактеризовал свое вступление в ряды ВСУ.

В Instagram Однороженко опубликовал свое фото в военной форме. "Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь - не знаю, редко буду на связи. По возможности обещаю делать музычку и не только. В этом году у нас должны выйти очень интересные вещи, со мной или без - это уже не так важно. ¡No pasarán!" - написал Дмитрий.

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Позже к этому посту он сделал приписку: дабы избежать домыслов и пересудов, музыкант подчеркнул, что мобилизовался добровольно, и его служба не будет связана с медийной деятельностью. Свое решение вступить в ВСУ мотивировал необходимостью более активных действий в приближении победы Украины.

"Чтобы вы здесь не разводили лишней [болтовни - неценз.] в комментариях - ушел сам, ушел именно сейчас, потому что наконец появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делать музычку там, концертики, вот это все, но так мы с вами далеко не уедем", - заявил Дмитрий Однороженко.

Дмитрий Однороженко
Дмитрий Однороженко из Хейстпіч мобилизовался - детали / instagram.com/hatespeechmusic

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