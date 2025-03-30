"Господи, помоги": Настя Приходько показала редкое фото дочери-подростка

Нана сильно изменилась и все больше становится похоже на маму.

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Настя Приходько дети - как сейчас выглядит дочь Приходько Нана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Кратко:

Старшей дочери Приходько исполнилось15 лет

Артистка показала, как ее первенец выглядит сейчас

Украинская певица Настя Приходько редко показывает детей, которых у нее трое. Старшей из них, дочери по имени Нана, недавно исполнилось 15 лет.

В своем блоге в Instagram артистка поделилась кадрами с вечеринки по случаю Дня рождения ее первенца. В описании Приходько в шутку сетовала на переменчивый характер и специфические вкусы подростков.

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Стоит отметить, что Нану Настя не показывала публике очень давно. Девочка стремительно взрослеет, и все больше становится похожей на маму.

Настя Приходько дети - как сейчас выглядит дочь Приходько Нана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько дети - как сейчас выглядит дочь Приходько Нана / instagram.com/prykhodko_official

Нана - старшая дочь Насти Приходько. Девочка появилась на свет в 2010 году в браке певицы с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой. Пара рассталась в 2013 году. Вскоре после этого, в сентябре 2013 года, Приходько вышла замуж во второй раз. В 2015 году артистка родила второму мужу сына Гордея, в 2021 - Луку.

Настя Приходько со вторым мужем Александром / instagram.com/prykhodko_official

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Кто такая Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

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