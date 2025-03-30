Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Господи, помоги": Настя Приходько показала редкое фото дочери-подростка

Анна Подгорная
30 марта 2025, 22:23
82
Нана сильно изменилась и все больше становится похоже на маму.
Настя Приходько
Настя Приходько дети - как сейчас выглядит дочь Приходько Нана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Кратко:

  • Старшей дочери Приходько исполнилось15 лет
  • Артистка показала, как ее первенец выглядит сейчас

Украинская певица Настя Приходько редко показывает детей, которых у нее трое. Старшей из них, дочери по имени Нана, недавно исполнилось 15 лет.

В своем блоге в Instagram артистка поделилась кадрами с вечеринки по случаю Дня рождения ее первенца. В описании Приходько в шутку сетовала на переменчивый характер и специфические вкусы подростков.

видео дня

Стоит отметить, что Нану Настя не показывала публике очень давно. Девочка стремительно взрослеет, и все больше становится похожей на маму.

Настя Приходько с Наной
Настя Приходько дети - как сейчас выглядит дочь Приходько Нана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official
Дочь Приходько Нана
Настя Приходько дети - как сейчас выглядит дочь Приходько Нана / instagram.com/prykhodko_official

Нана - старшая дочь Насти Приходько. Девочка появилась на свет в 2010 году в браке певицы с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой. Пара рассталась в 2013 году. Вскоре после этого, в сентябре 2013 года, Приходько вышла замуж во второй раз. В 2015 году артистка родила второму мужу сына Гордея, в 2021 - Луку.

Настя Приходько с мужем Александром
Настя Приходько со вторым мужем Александром / instagram.com/prykhodko_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, имеет ли певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который является офицером ВСУ, статус участника боевых действий.

Также стало известно, что Александр Волошин в Польше стал жертвой ограбления. Блогер-беглец рассказал, что лишился денег, дорогих часов и документов.

Читайте также:

Кто такая Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анастасия Приходько Настя Приходько новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

22:27Мир
В Киеве избили ветерана за замечание из-за русской музыки - что известно

В Киеве избили ветерана за замечание из-за русской музыки - что известно

22:10Украина
Терпение Трампа на исходе: названо два условия удара по режиму Путина

Терпение Трампа на исходе: названо два условия удара по режиму Путина

21:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дни

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дни

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

Последние новости

22:27

Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

22:23

"Господи, помоги": Настя Приходько показала редкое фото дочери-подростка

22:10

В Киеве избили ветерана за замечание из-за русской музыки - что известно

21:18

Терпение Трампа на исходе: названо два условия удара по режиму Путина

21:05

Прощайте, иллюзии: почему Трамп хочет побыстрее "разрулить" Украинумнение

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
20:51

Россияне будут массово идти в наступление уже в ближайшие дни: что задумал Путин

20:41

Почти по всей Украине будут ливни: синоптики назвали регионы, где будет сухо

20:04

"Будет местный пахан": эксперт оценил вероятность распада РоссииВидео

20:00

Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением

Реклама
19:30

Путин разозлил Трампа и детали помощи США: главные новости Украины (дайджест)

19:28

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

19:09

В РФ создали новый дрон, который может сбивать вертолеты - Defense Express

18:50

Авиация и флот Европы в Украине: в WP узнали о плане и раскрыли подробности

18:13

Как будет воевать РФ во втором полугодии 2025-го: Коваленко раскрыл планы врагаВидео

17:47

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

17:17

Умер звезда "Поющих в терновнике" и "Сегуна"

17:15

Оккупанты заняли часть Торецка, ситуация напряженная - ГВА

17:13

"Я очень зол": Трамп резко ответил Путину и готовит удар по России - NBCВидео

17:05

"Мирный" план Трампа: Коваленко сделал прогноз о новых ударах РоссииВидео

16:43

Орбан примет Нетаньяху в Венгрии, несмотря на ордер Гааги

Реклама
16:27

Избранница Дмитрия Кулебы призналась, как его медийность влияет на их отношения

16:25

Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

16:16

Новый этап войны и "мясные навалы": появился мрачный прогноз по перемириюВидео

15:36

"Шантаж" США от Украины: в The New York Times раскрыли детали Курской операции

15:29

РФ готовится атаковать НАТО: СМИ назвали первую цель Путина

15:11

Известковый налет больше не появится: чем нужно обработать унитаз

14:45

На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

14:14

Трамп может резко изменить позицию по Украине: назван решающий факторВидео

13:56

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

13:53

Через полтора года после вторых родов: известная певица беременна третьим

13:08

У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

13:06

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые деталиВидео

13:04

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

12:24

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

12:06

Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

11:52

Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюансВидео

11:30

Китайский гороскоп на завтра 31 марта: Кроликам - нападки, Петухам - риски

11:15

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:13

Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

10:13

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

Реклама
09:58

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:41

США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

08:58

Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

08:34

ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

07:38

Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

06:15

Влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

05:37

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дниВидео

05:00

Будете здоровыми весь год: что нужно съесть 30 марта, приметы

04:35

"Россияне истощены": эксперт назвал главное условие, при котором фронт РФ обвалитсяВидео

02:58

Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке: знают единицы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять