"Господи, помоги": Настя Приходько показала редкое фото дочери-подростка

Кратко:
- Старшей дочери Приходько исполнилось15 лет
- Артистка показала, как ее первенец выглядит сейчас
Украинская певица Настя Приходько редко показывает детей, которых у нее трое. Старшей из них, дочери по имени Нана, недавно исполнилось 15 лет.
В своем блоге в Instagram артистка поделилась кадрами с вечеринки по случаю Дня рождения ее первенца. В описании Приходько в шутку сетовала на переменчивый характер и специфические вкусы подростков.
Стоит отметить, что Нану Настя не показывала публике очень давно. Девочка стремительно взрослеет, и все больше становится похожей на маму.
Нана - старшая дочь Насти Приходько. Девочка появилась на свет в 2010 году в браке певицы с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой. Пара рассталась в 2013 году. Вскоре после этого, в сентябре 2013 года, Приходько вышла замуж во второй раз. В 2015 году артистка родила второму мужу сына Гордея, в 2021 - Луку.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, имеет ли певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который является офицером ВСУ, статус участника боевых действий.
Также стало известно, что Александр Волошин в Польше стал жертвой ограбления. Блогер-беглец рассказал, что лишился денег, дорогих часов и документов.
Читайте также:
- Мозговая похвасталась красотой младшей дочери
- "Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены
- Через полтора года после вторых родов: известная певица беременна третьим
Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред