Имеет ли Вакарчук статус участника боевых действий - менеджер певца дала ответ

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В начале полномасштабной войны в Украине певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук вступил в ВСУ. Артист и сегодня несет службу по военной специальности, которую он получил еще на военной кафедре во времена обучения в Львовском национальном университете.
Вакарчук офицер (лейтенант) МПО (морально-психологического обеспечения - прим. редактора). Об этом летом 2024 года рассказала менеджер артиста Виктория Хоменко. Она также разъяснила, что его выступления перед украинскими военными на фронте и в госпиталях - часть его обязанностей.
В связи с этим возник вопрос, имеет ли Святослав Вакарчук статус участника боевых действий. В недавней беседе с Апострофом Хоменко дала на него четкий ответ.
Так, по словам менеджера артиста, Святослав Вакарчук не только не имеет статуса УБД, но и не планирует заниматься его получением впредь. "Нет, конечно. Нет, не получал и не будет", - категорично заявила Виктория Хоменко.
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Кто такой Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
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