"Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием

Владимир Ярославский поделился домашним контентом.

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Владимир Ярославский рассказал о семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Ярославский

Кратко:

Владимир Ярославский соскучился по родным

Кулинар впечатлил семейными фотографиями

Украинский известный кулинар и судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский показал снимки со своими племянниками.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовал снимки, как он раньше проводил с ними время и отметил, как важна для него семья.

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"Просматривал старые фотографии и наткнулся на фотографии моих племянников – Веронички и Максима. Есть еще Тимофейчик, которого видел еще до начала всех этих ужасных событий. Как же сильно я скучаю по нашим общим моментам! Мечтаю о том дне, когда мы наконец-то сможем собраться всей нашей большой семьей", – написал Владимир.

Владимир Ярославский с племянницей / фото: скрин instagram.com, Владимир Ярославский

Отметим, кулинар скрывает свою личную жизнь, а ранее ему долгое время приписывали роман с коллегой – Ольгой Мартыновской, которая также является судьей МастерШефа. Коллеги часто проводят время вместе и тесно общаются, но они опровергли такие новости и сообщили, что между ними только дружба.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский тесно дружат / фото: instagram.com, МастерШеф

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Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.

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Кто такой Владимир Ярославский? Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

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