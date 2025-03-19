"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

Потап так и не представил незнакомку.

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Потап - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап показал новые фото

Артист удивил, появившись с незнакомкой на сцене

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США.

На своей странице в Instagram рэпер опубликовал новую подборку снимков.

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"В США были пять концертов, четыре видеосъемки и прекрасные две недели переговоров и встреч с друзьями из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Майами. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч! Лучшее еще впереди" – отметил Потап в публикации.

Потап на концерте в США / фото: скрин instagram.com, Потап

Также рэпер призвал подписываться на страницу его скандального проекта Slavic Balagan.

Отметим, на одном из снимков с Потапом засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.

Потап пытается строить карьеру за границей / фото: instagram.com, Потап

Кстати, ранее артист не только сменил сценическое имя, но и, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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