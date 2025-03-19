"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

Кратко:
- Потап показал новые фото
- Артист удивил, появившись с незнакомкой на сцене
Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США.
На своей странице в Instagram рэпер опубликовал новую подборку снимков.
"В США были пять концертов, четыре видеосъемки и прекрасные две недели переговоров и встреч с друзьями из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Майами. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч! Лучшее еще впереди" – отметил Потап в публикации.
Также рэпер призвал подписываться на страницу его скандального проекта Slavic Balagan.
Отметим, на одном из снимков с Потапом засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.
Кстати, ранее артист не только сменил сценическое имя, но и, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
Вас может заинтересовать:
- Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду
- "Старушка": предательница Лолита кардинально сменила имидж
- Ани Лорак так и не вернулась в РФ после тайной свадьбы - что произошло
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред