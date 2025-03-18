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"Рада за вас": Потап публично поцеловался с девушкой на концерте

Элина Чигис
18 марта 2025, 08:09
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Потап спровоцировал новые слухи.
Потап
Потап - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

  • Потап поцеловал фанатку на концерте
  • Рэпер рассказал, почему не разведется с женой

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, на своем концерте в США неожиданно поцеловался с поклонницей.

На своей странице в соцсетях девушка опубликовала соответствующее видео и отменила на нем исполнителя.

видео дня

"А кто это меня поцеловал?" – написала она.

На видео Потап пел песню на русском языке, затем подошел к поклоннице и поцеловал ее в щеку.

Потап на концерте в США
Потап на концерте в США / фото: скрин instagram.com/elensmilee/

"Очень неожиданно, но рада за вас";

"Ну да, скучала по нему";

"Поджог", - написали в комментариях под видео пользователи соцсети.

Отметим, на этом же концерте Потап заговорил о разводе с Настей Каменских. Артист заявил, что боится разводиться с женой, ведь их брак был заключен в США и он может остаться без ничего. Но в Сети уже разоблачили ложь рэпера и даже есть документ, что поженились они в Украине.

Потапа и Каменских застали за ссорой
Потапа и Каменских застали за ссорой / Скриншот Телеграмм/Bespalov

Сама же Каменских ранее тоже была с Потапом за границей, но уже более года живет в Украине, хотя иногда все же уезжает давать концерты и встретиться с мужем.

Потап
Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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