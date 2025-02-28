Настя Каменских удивила новой фотографией в машине - детали

Настя Каменских продолжает следить за питанием.

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Настя Каменских - как питается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских показала новое фото

Певица пообедала в машине

Украинская известная певица Настя Каменских, которая уже много лет правильно питается и интенсивно занимается спортом, показала фото, как прошел ее обед.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото из салона автомобиля.

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"Обед по расписанию. Как ваше настроение в эти дни?" – написала Настя.

Каменских позировала в полосатом черно-белом свитере, с легким макияжем на лице и слегка собранными волосами.

В руках артистка держала контейнер с обедом, который состоял из белого мяса и салата.

Настя Каменских / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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