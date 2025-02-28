Настя Каменских удивила новой фотографией в машине - детали

Кратко:
- Настя Каменских показала новое фото
- Певица пообедала в машине
Украинская известная певица Настя Каменских, которая уже много лет правильно питается и интенсивно занимается спортом, показала фото, как прошел ее обед.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото из салона автомобиля.
"Обед по расписанию. Как ваше настроение в эти дни?" – написала Настя.
Каменских позировала в полосатом черно-белом свитере, с легким макияжем на лице и слегка собранными волосами.
В руках артистка держала контейнер с обедом, который состоял из белого мяса и салата.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
Вас может заинтересовать:
- Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали
- Украинский певец восхитил своим отношением к жене
- Кристина Орбакайте сделала громкое публичное заявление - причина
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред