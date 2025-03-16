"Угрожает компроматом": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

Вы узнаете:
- Потап заговорил о Насте Каменских со сцены
- Что наговорил рэпер
Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о разводе с женой – украинской певицей Настей Каменских.
Как объяснил украинский блогер-обозреватель Богдан Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia, для Потапа развод с певицей может иметь серьезные последствия.
В Сети появилось видео выступления рэпера, в котором он заговорил о возможном расторжении брака с Каменских и признался, что брак они заключили в США, поэтому он не планирует расставаться с возлюбленной.
"Я женился на Насте Каменских в Америке. Мне кранты, если я с ней разведусь", - заявил Потап.
Также рэпер поделился, что недавно его знакомый развелся со своей женой и остался без ничего.
Как оказалось, Потап соврал, ведь брак пары зарегистрирован в Украине. Беспалов отметил, что переживать рэперу из-за имущества нет причин, поскольку часть своего бизнеса он продал, а кое-что переписал на отца. Переживает Потап, по словам блогера, из-за компромата, который может иметь на него Каменских.
"Это означает, что Алексей не уверен в контроле над ситуацией. Либо Настя нашла рычаги влияния, либо угрожает компроматом, которого очень много", - поделился Беспалов.
Напомним, ранее Настя жила за границей вместе с мужем, но уже более года находится в Украине, хотя иногда все же уезжает давать концерты или к мужу.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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