Судья МастерШеф Мартыновская рассталась с бойфрендом

Кратко:
- Ольга Мартыновская рассказала про разрыв с парнем
- Пара встречалась больше года
На днях у украинского шеф-повара и судьи кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской выдались весьма тяжелые съемки. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Ольга уже готовит видеоконтент ко Дню все влюбленных, и именно этот праздник ей сейчас приносит огромную боль - кулинар призналась, что накануне рассталась со своим возлюбленным.
Роман между ними начался осенью 2023 года. Еще в конце января Мартыновская делилась, что очень счастлива с избранником, которого скрывала больше года.
Теперь же она показала, как готовится к съемке, едва сдерживая слезы. "Когда вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик ко Дню влюбленных. Shit happens", - написала Ольга Мартыновская.
Полное видео на канале STARS UA.
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Что такое МастерШеф?
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
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