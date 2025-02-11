Судья МастерШеф Мартыновская рассталась с бойфрендом

Разрыв между Ольгой Мартыновской и ее загадочным избранником произошел в канун Дня влюбленных.

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Ольга Мартыновская новости - Мартыновская из МастерШеф рассталась с парнем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Кратко:

Ольга Мартыновская рассказала про разрыв с парнем

Пара встречалась больше года

На днях у украинского шеф-повара и судьи кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской выдались весьма тяжелые съемки. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Ольга уже готовит видеоконтент ко Дню все влюбленных, и именно этот праздник ей сейчас приносит огромную боль - кулинар призналась, что накануне рассталась со своим возлюбленным.

видео дня

Роман между ними начался осенью 2023 года. Еще в конце января Мартыновская делилась, что очень счастлива с избранником, которого скрывала больше года.

Теперь же она показала, как готовится к съемке, едва сдерживая слезы. "Когда вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик ко Дню влюбленных. Shit happens", - написала Ольга Мартыновская.

Ольга Мартыновская новости - Мартыновская из МастерШеф рассталась с парнем / instagram.com/olga_martynovska

Полное видео на канале STARS UA.

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Что такое МастерШеф? МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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